Contraffazione prodotti ittici :18 arresti

TRANI- Colpo al traffico illegale di prodotti ittici: 18 arresti per associazione a delinquere, frode e falsificazione. Questa mattina, su disposizione del gip del Tribunale di Trani, sono state eseguite altrettante misure cautelari nei confronti di imprenditori e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie, nel nord Barese, nonché di una società di consulenza e di un laboratorio privato ad Avellino.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Bari, hanno portato anche al sequestro di importanti beni collegati alle società coinvolte nel vasto caso di adulterazione e contraffazione di prodotti alimentari.

La rete criminale, smantellata grazie all’operazione denominata “Mare Puro”, era specializzata nell’alterazione e nella vendita fraudolenta di prodotti ittici in tutto il Paese. Le aziende coinvolte avrebbero operato in modo illecito, mettendo in pericolo la salute dei consumatori e danneggiando gravemente l’economia del settore ittico.

L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di accumulare prove significative sulle attività illegali svolte dalle imprese sotto inchiesta. Gli arrestati, tra cui i titolari delle aziende coinvolte e alcuni loro dipendenti, sono accusati di aver falsificato documenti, manipolato etichettature e commesso frodi commerciali, con l’intento di mascherare la provenienza e la qualità dei prodotti ittici venduti.

Il sequestro di beni riconducibili alle società coinvolte contribuirà a sottrarre risorse economiche ai responsabili del traffico illecito, garantendo un importante colpo al loro giro d’affari illecito. Le autorità competenti assicurano che continueranno ad agire con determinazione per contrastare ogni forma di adulterazione e frode nel settore alimentare, allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e garantire la correttezza delle transazioni commerciali.

L’operazione “Mare Puro” rappresenta un’importante vittoria nella lotta contro il crimine alimentare e sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel preservare la sicurezza alimentare e la legalità nell’intero Paese.