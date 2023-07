Taranto – Progetto di “Educativa in Strada”

Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale odierna, è stata approvata una mozione di elevato spessore sociale, presentata come prima firmataria dalla consigliera Patrizia Mignolo del partito Con. Questa mozione mira a prevenire il disagio sociale e la devianza minorile attraverso l’attuazione di un Progetto di “Educativa in Strada”.

Il progetto prevede interventi itineranti e di prossimità su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai quartieri e contesti considerati a rischio di esclusione sociale e devianza minorile. La mozione impegna la giunta a istituire il servizio di “Educativa in Strada”, che sarà gestito da equipe itineranti di educatori e operatori di strada. Questi operatori saranno supervisionati e supportati da pedagogisti e dalla nuova figura degli “psicologi on the road”, che è stata oggetto di un’altra mozione già approvata dall’assise sempre a firma della consigliera Mignolo.

Il progetto prevede anche l’attivazione di spazi dedicati all’ascolto, al confronto, allo scambio e alla raccolta di storie di vita. Saranno promosse campagne di informazione e sensibilizzazione per prevenire comportamenti sessuali a rischio, l’uso di sostanze e forme di violenza.

Gli operatori coinvolti nel progetto svolgeranno il ruolo di mediatori e facilitatori nelle relazioni con i giovani e cercheranno di individuare disagi e bisogni di ciascun ragazzo, al fine di condurli verso una maggiore consapevolezza della propria vita e del proprio contesto. L’obiettivo è trasformare la strada in uno spazio di incontro e crescita sociale.

Questa mozione rappresenta un impegno importante da parte del Consiglio Comunale nel promuovere politiche sociali volte alla prevenzione del disagio e della devianza minorile, e dimostra un’attenzione specifica ai quartieri e ai contesti più vulnerabili della comunità.