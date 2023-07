Quel che si sa del Taranto Fc 1927

Taranto F.C. Ufficialmente Ammesso alla Serie C per la Stagione 2023/24

Venerdì 30 giugno, la Commissione di Supervisione sulle Società Sportive (Covisoc) e la Lega Pro hanno confermato l’ammissione del Taranto F.C. al campionato di Serie C per la stagione 2023/24. Il club rossoblù ha ottenuto le autorizzazioni nazionali necessarie per partecipare alla competizione, dimostrando di rispettare i requisiti infrastrutturali, sportivi, legali ed economico-finanziari richiesti. La società ha accolto con gioia questa notizia, proiettandosi con entusiasmo verso la prossima sfida nella Lega Pro.

Mercato del Taranto F.C.: Possibili Rinforzi nel Reparto Offensivo

Il Taranto F.C. sta lavorando sodo per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che circolano con insistenza è quello di Pasquale De Sarlo, attaccante dalle esperienze interessanti. De Sarlo è un ex giocatore delle giovanili della Salernitana ed è stato allenato in passato dall’attuale tecnico del Taranto. Nonostante una stagione deludente con l’Imolese, a causa di un infortunio che lo ha limitato a sole otto apparizioni senza gol, il club crede che possa essere una risorsa importante nel reparto offensivo.

Claudiu Valentin Micovschi: Un’Interessante Opzione per l’Attacco del Taranto

Un altro nome che sta attirando l’interesse del Taranto F.C. è quello di Claudiu Valentin Micovschi. L’attaccante rumeno è attualmente di proprietà dell’Avellino e ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Fidelis Andria, mettendo in mostra buone prestazioni con 21 presenze e un gol segnato. Con il suo talento e la sua giovane età, il ventunenne esterno destro potrebbe rappresentare un’opzione intrigante per il reparto offensivo del Taranto nella prossima stagione.

Possibili Riconferme e Nuove Acquisizioni

Oltre agli arrivi nel reparto offensivo, il Taranto F.C. sta valutando anche la possibilità di riconfermare alcuni giocatori chiave della stagione precedente. Marco Manetta, difensore esperto che ha spesso ricoperto il ruolo di capitano del club, sembra essere sulla lista per il rinnovo del contratto. La sua esperienza e leadership potrebbero essere fondamentali per guidare la squadra nella competizione della Lega Pro.

Inoltre, tra i possibili rinforzi nel centrocampo, figura l’ex centrocampista della Fidelis Andria, Kevin Candellori, che ha dimostrato di essere un giocatore affidabile durante la scorsa stagione, totalizzando 37 presenze e due gol.

Preparazione Estiva a Cascia

La squadra andrà in ritiro a Cascia a partire dal 23 luglio per prepararsi alla prossima stagione.

La società, inoltre, conferma di non aver intavolato trattative con esterni, in merito al settore giovanile.