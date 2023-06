Madre denuncia scomparsa del figlio, la polizia lo ritrova: lo avevano sequestrato e pestato a sangue

La Polizia di Stato ha effettuato l’arresto di due giovani, rispettivamente di 21 e 25 anni, colti in flagrante per i reati di sequestro di persona e lesioni personali, in concorso con altri due individui ancora da identificare. L’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dalla madre della vittima, dando il via a una serie di ricerche che hanno portato al rintracciamento del giovane all’interno di un’abitazione nel centro cittadino.

L’abitazione in questione era stata invasa illegalmente dal giovane scomparso, ma all’interno si trovavano il proprietario e tre suoi amici. Sembra che i quattro giovani abbiano sottratto il telefono cellulare della vittima e, in seguito, gli abbiano inflitto violenze e minacce.

Quando la Polizia è intervenuta, il giovane è stato trovato in condizioni fisiche molto precarie, presentando evidenti segni di escoriazioni, tumefazioni ed ecchimosi su diverse parti del corpo. Di conseguenza, è stato trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Due dei quattro giovani coinvolti sono stati arrestati sul posto, in flagranza dei reati di sequestro di persona e lesioni personali. Su disposizione del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, sono stati associati presso la Casa Circondariale locale, rimettendoli così a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Le indagini sono ancora in corso per identificare gli altri due soggetti coinvolti nell’incidente. Al momento, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e spetta al Giudice per le Indagini Preliminari pronunciarsi sulla convalida dell’arresto.