San Paolo – le promesse dimenticate

Lavori finiti ma senso unico rimasto

La strada residenziale San Paolo zona G è una via pericolosa. Da tempo, i residenti chiedono di ripristinare la doppia corsia, ma invano.

Nel tratto della 172, dove i lavori sono terminati, la strada è ancora a senso unico.

Chi abita lì, ogni giorno, rischia incidenti per immettersi sulla statale, il semaforo prima dettava i tempi per immettersi o uscire sulla S.S.172 dei trulli.

Ora il pericolo è costante, una strada ‘residenziale’ diventata ad altissima velocità per la sicurezza del senso unico.

Quel tratto di strada a doppio senso non può far altro che migliorare la situazione.

I bambini, poi, o effettuano la strada a controsenso o devono pedalare sulla 172 per andare a scuola, in chiesa o al centro sportivo.

Tutto in perfetta sicurezza per lo stato attuale della segnaletica provvisoria, creata temporaneamente per la realizzazione dei lavori terminati da tempo.

Promesse elettorali disattese

Un anno fa, in campagna elettorale, l’amministrazione aveva promesso di sistemare la situazione questa e altre.

Aveva detto di prendere i dovuti accorgimenti per garantire la sicurezza e la percorribilità della strada.

Tanto da aver rimosso il divieto per 10 giorni, ricomparso magicamente… Perché?

Ma le parole sono rimaste tali, come l’illuminazione pubblica, la sistemazione e bitumazione dell’intera strada dopo l’uso e distruzione da parte dei mezzi di lavoro.

I residenti di San Paolo si sentono dimenticati.

Chiedono un chiarimento ma soprattutto il ripristino del doppio senso di marcia per garantire la sicurezza, il semplice rispetto delle promesse fatte, anche se non solo queste, ma tante altre.

Un territorio da valorizzare e tutelare

San Paolo di Martina Franca merita di essere valorizzata e tutelata per il bene di una grande comunità.

Qui si trovano farmacia, negozi, scuole, ufficio postale, chiesa, centro sportivo e altre strutture pubbliche e private che rendono la vita più facile e confortevole.

Tuttavia, questo enorme quartiere ha anche delle sfide da affrontare.

Il traffico, la sicurezza e la qualità dell’ambiente e dei luoghi, sono temi che richiedono attenzione e impegno da parte di tutti, sempre non solo nelle apparizioni elettorali.

Un’area altamente amata dai residenti e dai turisti, ma che non gode di appeal che merita.