Creano sulla scogliera una pedana di 400mq: denunciati per abusivismo

Sigilli ad una pedana abusiva di circa 400 mq, realizzata abusivamente sulla scogliera artificiale sita a protezione della costa in località Orno. Continua senza sosta l’attività di vigilanza e controllo da parte dei militari dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Margherita di Savoia, mirata al contrasto degli abusi perpetrati a danno del demanio marittimo.

I militari operanti, con l’ausilio del personale del Comando di Polizia Locale, hanno proceduto il 15 giugno 2023 al sequestro preventivo di una pedana in legno di rilevanti dimensioni, estesa circa 400 mq, realizzata per la maggior parte su pubblico demanio marittimo e per la parte rimanente in area soggetta a vincolo paesaggistico, in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo.

Sono stati così deferiti alla competente autorità giudiziaria il proprietario dell’area e il responsabile della ditta esecutrice dei lavori, in ordine alle ipotesi di reato di abusivismo area demaniale e invasione di terreni.