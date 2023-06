Tour Bandiere Blu 2023 in Puglia: suggerimenti per un viaggio on the road perfetto

La Puglia si conferma anno dopo anno come una delle mete estive preferite dai turisti. Non stupisce quindi che, anche per il 2023, abbia ottenuto numerose Bandiere Blu: un premio assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località balneari che rispettano criteri chiave quali la qualità ambientale e l’idoneità dei servizi offerti. Oggi, dunque, scopriremo insieme come organizzare un tour on the road tra queste splendide località pugliesi.

Le Bandiere Blu 2023 in Puglia

Nel 2023 la Puglia si è aggiudicata diverse Bandiere Blu, testimoniando il grande impegno della regione nella tutela ambientale e nell’offerta di servizi di qualità ai turisti. Da nord a sud, le località premiate sono sparse lungo tutta la costa, e non deve sorprendere: la Puglia, infatti, ogni anno fa incetta di questi premi.

Nello specifico, questa estate sono state premiate ben 22 località pugliesi, con la conferma dei vincitori del 2022, ai quali si vanno ad aggiungere altri quattro protagonisti: Gallipoli, Vieste, Leporano e le Isole Tremiti. Fra le altre Bandiere Blu pugliesi più importanti troviamo la spiaggia libera Pane e Pomodoro, Cala San Vito, Cala Santo Stefano, Cala Copacabana e la Spiaggia dei Colombi. Infine, menzione d’onore per la Grotta Sfondata di Vieste, la Spiaggia del Capitolo e Porto Cesareo.

Consigli utili per un tour on the road tra le spiagge pugliesi

Prima di iniziare il tour, è fondamentale assicurarsi di viaggiare in sicurezza, controllando la propria auto: nello specifico, si consiglia di effettuare un obbligatorio controllo degli pneumatici, insieme ai liquidi e alle condizioni del motore e dei freni. Per chi ne ha l’obbligo, è bene non dimenticare gli occhiali da vista. Inoltre, per avere una maggiore sicurezza al volante, si può valutare di rivolgersi a professionisti del settore come Essilor, che offrono la possibilità di applicare un trattamento alle lenti antiriflesso. In questo modo, ci si potrà assicurare una visione nitida durante la guida in ogni momento della giornata.

Una buona pianificazione dell’itinerario è fondamentale per godere appieno di tutte le spiagge pugliesi premiate con la Bandiera Blu, ottimizzando anche i tempi. È possibile utilizzare mappe e app per smartphone, prevedendo anche delle eventuali tappe intermedie, utili per visitare borghi e attrazioni turistiche lungo la strada. In secondo luogo, è bene preparare i bagagli dedicando a questa fase tutte le attenzioni possibili, ma cercando di limitarsi allo stretto indispensabile, per sfruttare al massimo lo spazio nel bagagliaio e in auto.

Infine, per rendere il tour ancor più piacevole, non bisogna dimenticarsi di preparare una playlist contenente i brani più adatti per creare la giusta atmosfera durante il viaggio in automobile. Qui si consiglia di scegliere delle canzoni allegre, capaci di stuzzicare la nostra voglia di vacanza e di relax, magari dedicate proprio alla Puglia.