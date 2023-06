Scontro tra auto e trattore, 18enne lotta tra la vita e la morte

Un terribile incidente ha sconvolto la tranquillità di una contrada di Mottola, nella provincia jonica, quando un giovane di soli 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo il ribaltamento del suo trattore. Attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, il ragazzo lotta per la propria vita.

L’incidente, avvenuto poco prima delle 14, ha scosso l’intera comunità locale. Secondo le prime informazioni, il giovane stava manovrando il suo trattore lungo una strada rurale quando si è verificato l’incidente. Le cause esatte sono ancora oggetto di accertamenti, ma sembra che un impatto con un’auto abbia causato la fuoriuscita del mezzo agricolo dalla carreggiata, che si è poi ribaltato, travolgendo il ragazzo.

Il tempestivo intervento dell’equipe medica del servizio di emergenza 118 ha permesso di stabilizzare il giovane sul posto. Successivamente, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Taranto, dove è stato sottoposto a un’attenta valutazione medica. Purtroppo, gli esami hanno rivelato la presenza di diversi traumi gravi.

Attualmente, il ragazzo è ricoverato in rianimazione, dove i medici stanno mettendo in atto ogni sforzo possibile per garantirgli le cure necessarie. La prognosi è riservata, e l’intera comunità di Mottola si unisce nella speranza di una pronta ripresa per il giovane.