Celebrazioni del 249º anniversario della Guardia di Finanza: 31 finanzieri pugliesi premiati per operazioni di rilievo

Bari – Nel corso delle solenni celebrazioni per il 249º anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, svoltosi oggi presso il porto di Bari, sono stati conferiti riconoscimenti di ordine morale a 31 finanzieri appartenenti ai reparti della Puglia, che si sono distinti per il loro impegno in operazioni particolarmente significative.

All’evento erano presenti illustri personalità tra cui il comandante interregionale di corpo d’armata della Guardia di Finanza, Michele Carbone, la prefetta di Bari Antonella Bellomo, il presidente della Corte di Appello di Bari Francesco Cassano e il procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari Angela Tomasicchio.

Gli encomi sono stati assegnati al colonnello Luca Gennaro Cioffi, al luogotenente cariche speciali Nicola Novielli e al maresciallo aiutante Marco Grassi, per le loro complesse indagini volte a contrastare il finanziamento del terrorismo.

Altri finanzieri che hanno ricevuto il riconoscimento sono Giuseppe Giulio Leo, Tommaso Luigi Romano, Lorenzo De Mitri, Valerio Bovenga, Eligio Sutera e Crescenzo Rocchino. Tra gli elogiati figurano anche Giovanni Ruggeri, Stefano Manfreda, Luigi Chiarillo, Ruggiero Soragnese, Nicola Iorio, Augusto Petruzzi e Alessandro De Donno. L’elenco dei premiati comprende inoltre Tommaso Colasanto, Giovanni Elifani, Piermaria Peticchia, Salvatore Marcone, Dario Zifarelli, Domenico D’Avanzo, Armando De Salve, Marcantonio Giuffrida, Saverio Montinaro, Maurizio Carrieri e Paolo Cassano.

Questi valorosi finanzieri sono stati onorati per il loro impegno e la loro determinazione nel contrastare il crimine finanziario e il terrorismo. Le loro azioni testimoniano l’importante ruolo svolto dalla Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza e dell’integrità del sistema economico nazionale.