Quattro auto coinvolte in un incidente sulla Taranto-Massafra

Poteva essere ancor più grave l’incidente stradale avvenuto all’ora di pranzo questa mattina sulla SS7,. La nota strada, da Taranto conduce a Massafra.



Sono 4 i mezzi coinvolti nella carambola pazzesca, tra cui un furgoncino che trasporta mozzarelle. Proprio quest’ultimo è finito fuori strada.

le altre due auto, sono una Lancia Y che si è ribaltata e una Bmw.

Il bilancio è di tre feriti non tutti in codice rosso, fortunatamente. Trattasi di due uomini e una donna, 2 trasportati all’ospedale SS Annunziata in codice arancione, l’altro al San Pio di Castellaneta in codice rosso.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno dovuto tagliare una Lancia Y per poter estrarre un uomo rimasto incastrato tra le lamiere. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla Polizia, coadiuvata dalla Polizia Locale per i rilievi.