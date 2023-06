Taranto Swing Festival dal 21 giugno

Parte mercoledì 21 e termina domenica 25 giugno il ‘Taranto Swing Festival’, la manifestazione che, organizzata da ‘Be Swing’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, in soli quattro anni si è imposta a livello internazionale; l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia.

Confermata la formula che vedrà in città travolgenti eventi gratuiti aperti al pubblico con importanti artisti, mentre al Mon RêveEcogreen Resort, grazie alla preziosa collaborazione con la Direzione della struttura, ci saranno serate e concerti a pagamento, nonché i workshop di danza che attirano gli appassionati dall’intera Europa, e non solo… Tutto nell’atmosfera vintage americana che caratterizza i festival Swing in tutto il mondo!

La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa, moderata dalla giornalista Nicla Pastore, in cui, accolti dal Direttore artistico Nicky Pezzolla, sono intervenuti il Vicesindaco Fabrizio Manzulli, il Consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, Alessandro Ladiana, capo comunicazione Teleperformance, Tonio Petaro, amministratore delegato Gruppo Officine Jolly, Eleonora Stella, presidente Rotaract Taranto, ed Emilia Di Lello in rappresentanza di Mon Rêve Ecogreen Resort.