Martina Franca – La fine del mondo – Stagione teatrale 2023. Sabato 21 gennaio in scena Terzo appuntamento della Stagione Teatrale 2022/2023 Città di Martina Franca patrocinata dal Comune in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Ore 21 del 21 gennaio 2023 andrà in scena il nuovo spettacolo di Andrea Perroni, noto attore, comico, conduttore radiofonico. Insieme a Luca Barbarossa conduce il programma Radio2. Social Club, in onda su Radio 2.

“Proseguiamo la Stagione Teatrale Comunale con questo divertente appuntamento che vedrà sul palco del Teatro Verdi, Andrea Perroni fra i più esilaranti comici del panorama televisivo e teatrale italiano. Una serata – sottolinea l’assessore alle Attività Culturali, Carlo Dilonardo – che condurrà gli spettatori in un piacevole viaggio di analisi dei nostri vizi e delle nostre virtù attraverso la pungente ironia e la nota bravura di Andrea Perroni”.

Costo dei biglietti:

Intero / ridotto

Platea o Tribuna “A” – € 30 | € 25

Palchi I ordine – € 24 | € 21

II Galleria – € 20

Ridotto speciale under 18 – € 12

PROMO OPENFIVE biglietti a 20 € in platea per gruppi di 5 persone (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

INFO

Teatro Verdi

Piazza XX Settembre, 5

Martina Franca (TA)

Tel. 080.4805080

boxoffice@teatroverdi.eu

Fb Teatro Verdi Martina Franca