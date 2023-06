Grave incidente sulla Monteparano a San Giorgio Ionico

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla strada Monteparano a San Giorgio Ionico. Una Fiat Punto, con due persone a bordo, è entrata in violenta collisione con un camion mentre quest’ultimo stava svoltando all’incrocio per Carosino.

L’urto è stato così intenso che l’utilitaria si è completamente deformata nella parte anteriore, rendendo impossibile l’accesso ai passeggeri. Entrambi gli occupanti sono rimasti intrappolati all’interno del veicolo, richiedendo un intervento immediato e coordinato da parte del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco per liberarli.

Le squadre di soccorso hanno agito con prontezza ed esperienza, con estrema cautela nel liberare le due persone dall’abitacolo distrutto. A causa della gravità delle loro condizioni, entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata con il codice rosso, il massimo livello di emergenza.

Purtroppo, le notizie riguardanti il conducente della Fiat Punto non sono positive. L’uomo è gravemente ferito a causa dell’incidente. Il personale medico sta facendo tutto il possibile per stabilizzarlo e fornirgli le cure necessarie, sperando in un rapido miglioramento delle sue condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno tempestivamente chiuso il traffico nella zona, deviando i veicoli su percorsi alternativi per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere alle squadre di soccorso di operare senza impedimenti.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso per determinare le cause esatte e stabilire eventuali responsabilità. Gli agenti sul posto stanno raccogliendo testimonianze, analizzando la scena dell’incidente e valutando le prove disponibili per ottenere una chiara comprensione della dinamica dell’incidente.

In momenti come questi, è fondamentale riflettere sull’importanza di guidare in modo responsabile e rispettare le norme del codice della strada.