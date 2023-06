Troppo nervoso al posto di blocco: scatta la perquisizione. Arrestato 19enne di Laterza

I Carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno proseguito i loro servizi preventivi e repressivi volti a contrastare il traffico di droga nel territorio jonico. In questa ottica, gli agenti della locale Stazione di Laterza hanno arrestato un 19enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un posto di controllo effettuato sulle arterie stradali periferiche del comune laertino, i Carabinieri hanno fermato il giovane alla guida della sua autovettura. Dopo un accurato controllo personale e veicolare, sono stati rinvenuti diversi involucri in cellophane che presumibilmente contenevano sostanze stupefacenti, tra cui “hashish” e “cocaina”, per un peso complessivo di circa 36 grammi. Gli stupefacenti erano già confezionati e pronti per la vendita al dettaglio.

Successivamente, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione al domicilio del giovane. All’interno di vari mobili sono stati scoperti e sequestrati 3 panetti di sostanza stupefacente, verosimilmente “hashish”, per un peso totale di circa 57 grammi. Inoltre, sono stati trovati oggetti utilizzati per il taglio e il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

La sostanza stupefacente è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per ulteriori accertamenti.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Le indagini proseguiranno al fine di individuare eventuali complici o connessioni con la rete di spaccio locale.