Taranto – “Ali per Volare Donato Marra”

A Taranto, è stata creata l’Associazione No Profit “Ali per Volare Donato Marra” con l’obiettivo di sostenere i pazienti oncologici e le loro famiglie presso l’Ospedale “Moscati” di Taranto. L’associazione è stata fondata da Stefania Terlizzi, madre di Donato, un giovane che purtroppo è stato vittima di un Carcinoma Peritoneale a soli 21 anni.

Per aiutare a finanziare le iniziative dell’associazione, si terrà una cena di beneficenza chiamata “Charity Dinner” presso il “Salina Hotel” di Taranto il 19 giugno alle 20:30. Tra gli ospiti presenti, ci saranno la presidente Stefania Terlizzi, il Prof. Salvatore Pisconti, Direttore di Oncologia presso l’Ospedale “S.G. Moscati”, e il Dott. Alessandro Maggi, Ematologo e Coordinatore del team responsabile della terapia sperimentale Cat-T nell’ospedale tarantino.

Durante l’evento, verrà presentata l’associazione “Ali per Volare Donato Marra” e il suo programma di iniziative a sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie che si recano a Taranto per ricevere cure presso l’Ospedale Moscati. L’ospedale è uno dei pochi centri nel sud Italia autorizzati a somministrare la terapia innovativa CAR-T, che ha mostrato risultati promettenti nel trattamento di diverse patologie oncologiche.

L’associazione “Ali per Volare Donato Marra” ha l’intenzione di creare una rete di servizi di accoglienza, tra cui bar, ristoranti, alberghi, B&B e trasporti, che offriranno tariffe ridotte ai pazienti e ai loro caregiver durante il periodo di cura presso l’Ospedale Moscati.

Il progetto principale dell’associazione è la realizzazione della Foresteria “Donato Marra – Ali per Volare”, un luogo che faciliterà l’interazione tra medici e pazienti e offrirà supporto psicologico, informazioni e servizi di alloggio per le famiglie dei pazienti che si sottopongono alla terapia CAR-T presso l’Ospedale Moscati. La Foresteria fornirà camere da letto sicure, servizi di lavanderia, una mensa, una sala relax, uffici e spazi dedicati alla degenza dei pazienti, creando un ambiente familiare e accogliente per alleviare le difficoltà e le sofferenze durante il percorso di cura.

L’associazione intende realizzare la Foresteria in una palazzina adiacente all’Ospedale Moscati, che attualmente è incompleta e richiederà lavori di completamento e arredamento interni.

Si tratta di un progetto ambizioso che richiede il sostegno di tutta la comunità tarantina, a partire dalla cena di beneficenza che si svolgerà al Salina Hotel.