La Provincia di Taranto continua il programma di riqualificazione

La Provincia di Taranto sta continuando con successo il suo programma di riqualificazione edilizia nelle scuole. Recentemente, sono stati stanziati oltre sette milioni e 600mila euro per due importanti interventi: il “Cabrini” e il “Pacinotti”.

Questi progetti sono stati ammessi a finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Gli interventi si concentreranno sulla manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e adeguamento normativo, con l’obiettivo di ridurre la dispersione di calore dalle finestre e sostituire o modificare gli impianti esistenti.

I progetti di fattibilità tecnico-economica per queste opere sono stati approvati dal presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci. Questo arriva pochi giorni dopo l’autorizzazione di altri quattro distinti interventi che coinvolgono vari Istituti e Licei di Taranto, all’interno di un piano più ampio di riqualificazione degli edifici scolastici di competenza dell’Ente. Il presidente Melucci sta personalmente monitorando il cronoprogramma di questo piano, come dimostrato dai suoi recenti sopralluoghi nelle scuole interessate dai lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza.

“I progetti approvati prevedono interventi che porteranno tutte le migliorie necessarie alle sedi che ospitano l’Istituto Professionale ‘Cabrini’ e l’Istituto Tecnico ‘Pacinotti'”, ha dichiarato il presidente Melucci. L’investimento previsto sarà di 3 milioni e 380mila euro per il primo istituto e di 4 milioni e 260mila euro per il secondo. Inoltre, desidero segnalare che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che il ‘Cabrini’, il Liceo ‘Aristosseno’ di Taranto, l’Istituto di Istruzione secondaria superiore IPSS ‘Lentini’ – Liceo Scientifico ‘Einstein’ di Mottola e il Liceo ‘De Sanctis-Galilei’ di Manduria riceveranno un contributo di 350mila euro per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza dell’impianto e delle strutture relative alla palestra. Questi importanti interventi si aggiungeranno ad altri già eseguiti e programmati per le scuole del territorio.