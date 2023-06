Weekend di Microchippatura Gratuita per Cani e Gatti a Bari: Un’Iniziativa per Combattere l’Abbandono!

Bari, 17 giugno 2023 – Durante il weekend, un’importante iniziativa per la microchippatura gratuita di cani e gatti si terrà presso il Parco 2 Giugno in Viale Einaudi il sabato 17 giugno, e il Parco della Legalità in Via De Ribera al San Paolo la domenica 18 giugno, dalle ore 10 alle 19.

L’evento, organizzato da LAV Bari in collaborazione con il Comune di Bari, mira a promuovere l’identificazione degli animali domestici e a sensibilizzare sulla lotta all’abbandono.

All’interno di un’ambulanza veterinaria allestita da LAV Bari, un medico veterinario, sia pubblico che libero professionista, eseguirà l’inserimento del microchip sia per cani che per gatti.

I volontari LAV distribuiranno inoltre la guida intitolata “4 zampe che cambiano la vita”. Gli interessati potranno recarsi direttamente sul luogo dell’evento con i propri animali, muniti di fotocopia di carta d’identità e codice fiscale.

L’iniziativa è particolarmente vantaggiosa per i proprietari di animali che ancora non sono stati identificati, poiché l’inserimento del microchip è un obbligo di legge (dal 2020 anche per i gatti in Puglia).

Il microchip consente di individuare tempestivamente il proprietario, facilita le attività di controllo e vigilanza da parte delle autorità ed è uno strumento fondamentale nella lotta all’abbandono degli animali.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare il numero 348 0618270.

Il progetto “Insieme contro forma di abbandono”, realizzato da LAV in collaborazione con l’Erbolario, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bari.

Alessandra Ferrari, Responsabile dell’area animali familiari di LAV, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di collaborare con L’Erbolario, che ha scelto di sostenere questo progetto.

Vogliamo mettere in atto un’iniziativa concreta per contrastare l’abbandono e il randagismo.

È fondamentale informare e sensibilizzare le persone sulla corretta convivenza con gli animali domestici, a partire dalla scelta di accogliere un cane o un gatto in famiglia, fino alla conoscenza dei loro diritti, degli obblighi normativi e dei doveri dei proprietari.

Il tour nazionale di microchippatura e sterilizzazioni gratuite è un efficace mezzo per incontrare e formare coloro che vivono con un cane o un gatto in zone dove il randagismo è diffuso e l’obbligo di identificazione è carente”.