Violento incidente stradale a Bari: tre feriti ma nessuna lesione grave

Nell’incrocio tra l’arteria Alcide De Gasperi e la SS16 a Bari, si è verificato stamattina un brutto incidente stradale, che ha causato notevoli disagi al traffico cittadino.

Le cause dell’accaduto non sono ancora state definite.

Un veicolo, per ragioni ancora sconosciute, ha impattato violentemente contro diversi segnali stradali e ha anche sradicato un semaforo. Fortunatamente, i tre occupanti dell’auto coinvolta riportano ferite, ma non in maniera grave.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo dell’evento sono intervenuti la Polizia Locale e il servizio di emergenza medica 118.

Gli agenti, consapevoli del pericolo che l’area rappresenta per gli automobilisti, invitano i conducenti a prestare la massima attenzione e a moderare la velocità.

L’incidente ha causato seri disagi alla circolazione stradale, costringendo le autorità a prendere misure per gestire il traffico intenso nella zona.