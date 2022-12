BARI – Incidente sulla SS. 16.

Incidente sulla SS. 16. C’è stato un altro incidente sulla SS. 16 questa mattina quando un’auto è uscita di strada urtando contro il guard rail in una curva altezza Japigia. Traffico rallentato in direzione nord dall’uscita Caldarola. Sul posto sono giunti polizia locale e carabinieri. A bordo c’erano una coppia e tre bambini piccoli: tutte le parti sono state trasportate in ospedale dagli uomini del 118: le loro condizioni non sono gravi.

0 Shares