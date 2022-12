Bat – SuperEnalotto bacia la Puglia. Grandi festeggiamenti nella ricevitoria tranese di via Aldo Moro, dove è stato centrato un “5” da 32.226,60 euro nel concorso del 29 dicembre.

La Puglia si conferma protagonista al SuperEnalotto, nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 339 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.

0 Shares