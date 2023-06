Diodato: un trionfo al Medimex 2023 nella sua Taranto!

Il celebre cantautore pugliese Diodato ha dato il benvenuto a Taranto con un evento di apertura straordinario per il Medimex 2023, dopo che il concerto dell’Uno Maggio è stato annullato a causa della pioggia. Sul palco, Diodato ha emozionato il pubblico con la sua canzone “Un’altra estate” e ha riscaldato i cuori con l’indimenticabile successo “Fai rumore”, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020. La performance si è svolta nella suggestiva rotonda del lungomare, trasformando il luogo in un ambiente unico per la musica.

Con entusiasmo, il cantante ha commentato: “Da qui comincia il viaggio di questa estate”, riflettendo sulla sua terra natale, Taranto, e sull’imponente palco del Medimex, che in questi giorni riempirà la città di momenti indimenticabili attraverso la musica. Diodato ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di esibirsi in un contesto così speciale, affermando di non poter desiderare nulla di meglio.

La serata inaugurale del 16 giugno è stata resa ancora più speciale dalle esibizioni dell’artista emergente Larocca e, successivamente, degli Echo & the Bunnymen. Lo stesso giorno, al teatro Fusco, i critici musicali Ernesto Assante e Gino Castaldo hanno presentato lo spettacolo intitolato “Lucio Battisti: il compleanno della grande canzone italiana”, accompagnati dalla band Baustelle.

Per la serata di stasera, il 17 giugno, sono attesi sul palco The Murder Capital e Skunk Anansie, promettendo un’altra serata di grande musica e coinvolgimento. Il Medimex continua a offrire un ricco programma di spettacoli che renderanno l’estate a Taranto un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica. Diodato e gli altri artisti presenti sul palco hanno reso questa edizione del Medimex un evento da non perdere, confermando ancora una volta l’importanza della musica come linguaggio universale capace di unire le persone.