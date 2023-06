Seanex Off 2023 – Un nuovo e entusiasmante progetto dedicato al calcio estivo

Seanex Off 2023 è un nuovo e entusiasmante progetto dedicato al calcio estivo, ideato da Giuseppe Ungaro e presentato insieme al suo staff. Questa iniziativa, che avrà inizio lunedì 19 giugno a Talsano, mira a offrire un’esperienza speciale ai calciatori professionisti e dilettanti, permettendo loro di ricaricare le energie fisiche e mentali e prepararsi per la prossima stagione, coniugando lavoro sul campo e divertimento, il tutto immersi nella bellezza dei luoghi di Taranto.

Il progetto Seanex 2023, presentato presso il Cascarano Store di Taranto, è stato illustrato dal suo ideatore, Giuseppe Ungaro. Egli è un calciatore tarantino classe ’95, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e con esperienze in diverse squadre italiane. Ungaro ha giocato a calcio mentre si laureava in scienze motorie ed è stato anche capitano della Nazionale Italiana Universitaria ai giochi dell’Universiadi 2019 di Napoli, dove ha raggiunto il terzo posto.

Seanex è un’associazione sportiva dilettantistica che organizza attività ed eventi sportivi, focalizzandosi principalmente sul calcio, ma con l’obiettivo di espandersi in futuro anche ad altre discipline e a livello nazionale. L’off season, ovvero il periodo tra la fine di una stagione e l’inizio della successiva, è un momento che i calciatori vivono solitamente in solitudine. Tuttavia, l’idea di Seanex è di offrire loro una diversa esperienza, fornendo un supporto professionale a livello mentale, fisico e tecnico.

Gli allenamenti di Seanex Off 2023 inizieranno il 19 giugno presso lo Stadio Comunale Renzo Paradiso di Talsano, con una fase iniziale dedicata agli atleti professionisti che si concluderà il 7 luglio. Successivamente ci sarà la “NSP edition”, aperta anche agli atleti non professionisti. L’anno scorso, durante la prima edizione di Seanex Off Season, hanno partecipato calciatori di spicco come Filippo Falco, attualmente in forza al Cagliari, Federico Mastropietro, ex Virtus Francavilla, e Alessandro Gatto, vincitore del campionato di serie D con il Legnago Salus.

Un’importante novità di Seanex 2023 è la partecipazione di una calciatrice, Giorgia Basile, che ha giocato nel Napoli. Questa scelta riflette l’attenzione di Seanex verso l’inclusività e il crescente sviluppo del calcio femminile. Giuseppe Ungaro auspica che, in futuro, Seanex possa espandersi a livello nazionale, portando benefici non solo per i calciatori, ma anche per la città di Taranto, che potrebbe beneficiare del turismo generato dall’evento e dalle bellezze del territorio, come le spiagge e il litorale.

Seanex 2023 presenta numerose novità, tra cui uno staff tecnico di alta qualità, composto da Giuseppe Ungaro come allenatore, coach Lafortezza come preparatore dei portieri, Lorenzo Mastropietro come preparatore atletico e Andrea Cesareo come fisioterapista. Il progetto viene promosso dal direttore marketing Nicolò Gatto, che ha spiegato la scelta del nome Seanex, con il logo che richiama al concetto di guardare al futuro e alla città di Taranto con il suo mare.