Domenico Larocca sul palco del Medimex a Taranto Torna il Medimex, l’International Festival & Music Conference, che ripartirà da Taranto per poi avviare un tour in altre città pugliesi. Il Medimex rappresenta il punto di riferimento del mercato musicale italiano ed internazionale, che nelle edizioni passate ha saputo regalare emozioni fortissime a chi ha partecipato.

Tra gli artisti Domenico Larocca venerdì 16 giugno si esibirà con la sua band, aprendo il concerto di Diodato e degli Echo & The Bunnyman.

Larocca è un cantautore di Gravina in Puglia, cresciuto tra la Murgia e Milano. Artista sensibile e innovativo, per la seconda volta al Medimex ma per la prima volta su un palco così importante.

Sarà accompagnato da Nicolò Petrafesa alle tastiere, Gaio Ariani alla chitarra, Francesco Leoce al basso, Nanni Teot alla tromba e Giovanni Gramegna alla batteria.

Sarà un live emozionante che anticipa l’uscita il 30 giugno del nuovo album del performer pugliese, piacevole scoperta nel panorama della nuova scena musicale italiana.

“At Least for Love”, il nome del nuovo disco di Larocca, si sviluppa a partire dal desiderio di unire diversi mondi, la black music, il soul e il blues con la musica d’autore ed orchestrale. Raccoglie l’eredità di grandi autori che hanno fatto la storia della musica internazionale: da Nick Cave a Leonard Cohen, da Tom Waits a Tim Buckley; per poi passare invece ad autori della black music: da Otis Redding a Michael Kiwanuka, da Nina Simone a Leon Bridge.

Sarà un lavoro che parlerà del peso delle scelte, dell’amore e la cura del voler fare musica per il solo desiderio di farlo. Se non per un sogno, “at least for love”.