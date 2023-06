MaMo inaugurerà la sua galleria “DARTE” il 18 giugno Pulsano

L’artista Mariolina Morciano, conosciuta al grande pubblico come MaMo, inaugurerà la sua galleria “DARTE” domenica 18 giugno 2023 alle ore 20.30 in via Costantinopoli 36 a Pulsano.

La “Galleria DARTE” sarà uno spazio d’arte moderna e contemporanea aperto di sera, pronto ad accogliere tutti coloro che apprezzano l’arte materica di MaMo. I suoi dipinti includono paesaggi urbani, territori astratti, palazzi e case. Ogni sera, gli spettatori potranno ammirare le sue opere ultra colorate, con improvvisi guizzi che approfondiscono l’ignoto, o tele monocolore realizzate con carta e gesso, che guidano l’anima nella profondità dell’io in modo silenzioso ma inesorabile. Le opere di Morciano hanno sempre un elemento di mistero, che ispira domande sul significato della vita, senza però offrire risposte definitive. Tra le sue opere, ci sono finestre di palazzi e distese di bianco, azzurro e nero, come l’opera che rappresenta la stessa “Galleria DARTE” di MaMo. La sua creatività è guidata da improvvisi lampi di ispirazione, che la spingono costantemente a lavorare sulle sue tele.

Malgrado sia una giovane artista, avendo iniziato a dipingere nel 2020 durante il lockdown, MaMo ha già ottenuto notevoli successi. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui l’ultima partecipazione alla presentazione dell’Annuario internazionale d’arte contemporanea “Artisti 23” a Firenze, giunto alla quinta edizione. Quest’anno, l’annuario è accompagnato da “Porto Franco: le opere sdoganate da Vittorio Sgarbi”, un elenco di artisti contemporanei scelti dal rinomato critico d’arte, disponibile presso gli store Mondadori e online. Una delle opere di MaMo, intitolata “Cattedrali”, è presente sia nell’annuario che in Porto Franco.

All’inaugurazione della galleria saranno presenti il sindaco di Pulsano, Pietro D’Alfonso, insieme a esponenti della Giunta e del Consiglio Comunale. Inoltre, la prof.ssa Vincenza Musardo Talò, storica e critica d’arte, sarà presente all’evento e apprezza particolarmente la profonda vena artistica di MaMo.