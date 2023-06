Incidente domestico: bambino di due anni ustionato da un prodotto chimico

In una tragica vicenda , un bambino di quasi due anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi accidentalmente versato addosso un prodotto chimico corrosivo.

L’incidente si è verificato nella sua abitazione a Andria, quando il piccolo ha aperto una bottiglia contenente soda caustica, solitamente utilizzata per la pulizia dei forni, che non era stata chiusa correttamente.

Il liquido corrosivo ha provocato ustioni su circa il 50% del corpo del bambino, ma per fortuna non ha coinvolto direttamente il viso e altre parti delicate. Immediatamente dopo l’incidente, i sanitari del Pronto Soccorso dell‘ospedale “Bonomo” di Andria sono intervenuti prontamente per fornire le prime cure al piccolo.

Successivamente, è stato deciso il trasferimento urgente al Centro Ustioni di Bari per un trattamento specializzato. La calma dimostrata dal piccolo paziente ha portato sollievo ai medici e agli infermieri che lo stanno assistendo.

L’intera comunità locale si unisce in un’unica voce di supporto e speranza per la sua pronta guarigione.

Gli incidenti domestici rappresentano una seria minaccia per i bambini, quindi è fondamentale che i genitori e i caregiver prestino la massima attenzione alla sicurezza in casa.

Si raccomanda di tenere i prodotti chimici pericolosi fuori dalla portata dei bambini e di assicurarsi che le confezioni siano correttamente chiuse e conservate in luoghi sicuri.

L’episodio serve come monito per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare precauzioni adeguate e di tenere costantemente monitorati i bambini per evitare incidenti simili. La sicurezza dei nostri piccoli è una responsabilità di tutti noi.