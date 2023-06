Tragico incidente nella cantina di Gioia del Colle: padre e figlio perdono la vita per esalazioni di vino

Gioia del Colle – Una tragica vicenda ha colpito la città questa sera, quando padre e figlio hanno perso la vita in una cantina situata nella via De Nicola, poco distante dal centro di Gioia del Colle, in provincia di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio stava effettuando delle operazioni di pulizia all’interno di una cisterna contenente vino, ma purtroppo è scivolato, finendo inesorabilmente nell’abisso alcolico.

Il padre, coraggiosamente, ha tentato di salvarlo, ma è a sua volta caduto nella trappola mortale.

Entrambi sono stati vittime delle esalazioni del vino, che si sono rivelate fatali.

La terribile tragedia è avvenuta nella rinomata “Cantina storica del cardinale“, un luogo di grande valore storico e culturale per la comunità.

Le autorità locali sono state allertate immediatamente e sul posto si sono prontamente recati i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’accaduto.

I soccorsi, nonostante l’intervento celere e coraggioso delle forze dell’ordine, sono stati vani. L’atmosfera all’interno della cisterna era estremamente pericolosa a causa delle esalazioni di vino, e i due uomini non hanno avuto la possibilità di sopravvivere.

La comunità di Gioia del Colle è sotto shock per questa tragica perdita, e i nostri pensieri vanno alle famiglie colpite da questa dolorosa vicenda.

L’incidente serve come monito sulla pericolosità delle sostanze presenti nelle cantine, che richiedono un’attenta valutazione dei rischi e precauzioni adeguate per garantire la sicurezza di chi vi opera.