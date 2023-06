Ne avevano denunciato la scomparsa: ritrovato privo di vita Mario Bianchi

E’ stato ritrovato senza vita Mario Bianchi, l’uomo di 84 anni residente a San Giorgio Jonico, di cui non si avevano più notizie da mercoledì scorso, quando avrebbe dovuto recarsi a Massafra per svolgere alcune commissioni a bordo della sua Opel grigia. La sua famiglia, preoccupata per la sua scomparsa improvvisa, aveva lanciato un appello sui social e aveva denunciato il caso ai Carabinieri.

Immediatamente, le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche, che si sono concluse con il ritrovamento dell’uomo intorno alle 19:30 di venerdì sera, grazie all’intervento dei Carabinieri della compagnia di Massafra. Mario Bianchi è stato trovato all’interno della sua auto, seduto al posto di guida. Si ipotizza che l’anziano si sia perso lungo il percorso abituale che lo avrebbe condotto a Massafra, poiché la strada era interrotta a causa di lavori e probabilmente ha preso un’altra direzione, finendo per smarrirsi e impantanarsi con il suo veicolo.

Si presume che la causa del decesso possa essere stata un malore, tuttavia saranno necessari accertamenti da parte del medico legale per determinarne con precisione le cause. Gli investigatori stanno conducendo un’indagine approfondita per comprendere gli eventi che hanno portato alla tragica conclusione di questa vicenda.

La notizia della morte di Mario Bianchi ha scosso profondamente la comunità di San Giorgio Jonico, che aveva seguito con apprensione la sua scomparsa e si era mobilitata per aiutare nella sua ricerca. L’anziano era una figura rispettata e amata all’interno della comunità locale, ed è con grande tristezza che la notizia del suo decesso si è diffusa. Amici, vicini di casa e conoscenti si sono riuniti per offrire supporto e conforto alla famiglia colpita da questa tragedia improvvisa.