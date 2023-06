Concorso Regione Puglia, dal 26 giugno al via le prove per il reclutamento di 306 unità Si terranno nei giorni 26-28-29-30 giugno le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 306 unità di categoria C, posizione economica C1, presso la Regione Puglia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021, per i profili professionali:



AREA AMMINISTRATIVA

Bando 2: Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Gestione affari legali: n. 26 posti



AREA COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI)

Bando 8: Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: n. 6 posti

Bando 13: Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Lavori pubblici: n. 25 posti

Bando 19: Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità: n. 6 posti



AREA INFORMATICA E TECNOLOGICA

Bando 24: Assistente – Istruttore sistemi informativi e tecnologie: n. 15 posti

Le prove scritte si svolgeranno a Foggia presso FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N. 1, 71122.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e nell’orario di convocazione indicati nel calendario di convocazione allegato, nonché delle istruzioni dovranno attenersi per il corretto svolgimento della prova.

Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi aggiornati tramite il sito della Regione Puglia https://concorsi.regione.puglia.it/aggiornamenti-bandi-avvisi-regionali e il sito di Formez PA http://riqualificazione.formez.it/