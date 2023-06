Intento a segnalare un cantiere giovane operaio perde la vita investito da un’automobile

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di un giovane operaio di 24 anni sulla provinciale 231, nel tratto tra Bitonto e Terlizzi. L’operaio stava segnalando il cantiere con una bandiera arancione lungo la strada quando è stato improvvisamente travolto da un’auto. Purtroppo, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.

Al momento, le dinamiche esatte dell’incidente non sono ancora chiare. Tuttavia, le autorità non escludono che il conducente dell’auto abbia avuto un momento di distrazione che lo ha portato a investire l’operaio che segnalava il cantiere per lo stralcio dell’erba lungo i bordi della strada.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando familiari, amici e colleghi dell’operaio in uno stato di profonda tristezza e shock. Un giovane lavoratore, impegnato nel suo dovere, ha perso la vita in circostanze tragiche e inaspettate.

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso per determinare le responsabilità e comprendere appieno le cause dell’incidente. Nel frattempo, si pone l’accento sull’importanza di prestare sempre attenzione e rispettare le segnalazioni stradali, specialmente in prossimità di cantieri e lavori in corso, al fine di evitare ulteriori tragedie come questa.