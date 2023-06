Un viaggio nel tempo con le tabacchine. La Fabbrica – Museo delle Tabacchine.

La Fabbrica – Museo delle Tabacchine è un luogo che racconta la storia di un’attività produttiva che ha segnato il territorio salentino per decenni. Qui si possono ammirare le macchine, gli attrezzi e i documenti che testimoniano il lavoro delle tabacchine, le donne che lavoravano il tabacco in questa fabbrica. Il museo è anche un luogo di memoria viva, dove si possono ascoltare le voci e le storie di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza.

Un progetto educativo per i bambini

Un gruppo di alunni delle classi terze del I Circolo Didattico “G. Carducci” di Mesagne ha partecipato a un progetto educativo che li ha portati a conoscere da vicino il museo e la sua storia. Guidati da esperti, i bambini hanno visitato la fabbrica, incontrato Tonino Guarino, un ex operaio centenario, intervistato i loro familiari che hanno lavorato nel settore del tabacco e realizzato una speciale audioguida a misura di bambino.

L’audioguida, ideata, scritta e registrata dai bambini stessi, sarà presentata mercoledì 7 giugno alle ore 9.30 presso il I Circolo Didattico “G. Carducci” e resterà a disposizione dei futuri visitatori del museo, che potranno ascoltarla tramite la piattaforma online gratuita IziTravel.