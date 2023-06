Sisto – il viceministro della Giustizia che sogna la poltrona di sindaco a Bari. Francesco Paolo Sisto è il nuovo viceministro della Giustizia nel governo Meloni, nominato il 2 novembre 2022.

Ma chi è questo politico barese che potrebbe essere il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Bari?

Un avvocato penalista con la passione per la politica

Sisto nasce a Bari il 27 aprile 1955, figlio dell’avvocato penalista Eustachio Sisto. Si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bari nel 1978 e diventa avvocato nel 1987, esercitando presso lo studio paterno. Nel 2004 è nominato consulente della Commissione parlamentare antimafia.

La sua carriera politica inizia nel 2008, quando viene eletto deputato per Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Puglia.

Entra a far parte della commissione Giustizia, della commissione antimafia e della giunta delle autorizzazioni.

Nel 2013 viene riconfermato deputato e viene eletto presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Come relatore di maggioranza contribuisce alla stesura della nuova legge elettorale dell’Italicum e della riforma costituzionale del nuovo Senato dopo l’accordo tra Renzi e Berlusconi.

Nel 2013 aderisce a Forza Italia, dopo la sospensione delle attività del PdL.

Nel 2015 si dimette da relatore di maggioranza al DDL Boschi sulla Riforma del Senato dopo la rottura del Patto del Nazareno tra PD e Forza Italia.

Nel 2021 viene nominato sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia nel governo Draghi, con delega alla giustizia penale e alla giustizia minorile.

Nel 2022 viene eletto senatore nella circoscrizione Puglia per Forza Italia e lascia il ruolo di sottosegretario per diventare viceministro della Giustizia nel governo Meloni, affiancando il ministro Carlo Nordio.

Un possibile candidato sindaco per Bari

Sisto non ha mai nascosto le sue ambizioni per la sua città natale, Bari, dove ha presentato il comitato cittadino di Forza Italia in vista delle elezioni comunali del 2024.

A chi gli chiedeva se potrebbe essere lui il candidato sindaco del centrodestra, ha risposto: “Ognuno deve fare quello che sa fare. In questo momento io sono viceministro della Giustizia e ho il compito di portare a termine la riforma della giustizia, poi il futuro è sempre possibilista. Mai dire mai”.

Sisto ha già espresso la sua opinione sul sindaco uscente Antonio Decaro, esponente del PD: “Ha fatto poco o nulla per Bari, ha gestito male la pandemia, ha trascurato i problemi della sicurezza, della mobilità, dell’ambiente, dello sviluppo economico e sociale. Bari merita di più”.