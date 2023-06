I finalisti pugliesi del Premio Italo Calvino. Il Premio Italo Calvino è un concorso letterario per scrittori esordienti che si svolge ogni anno in collaborazione con la rivista “L’Indice”.

La XXXVI edizione ha visto la partecipazione di oltre 800 opere inedite di narrativa in lingua italiana, tra romanzi, racconti e raccolte di racconti.

Tra i dieci finalisti selezionati dalla giuria, tre sono pugliesi: Alessio Caliandro, Antonio Galetta e Giuseppe Quaranta.

Chi sono i finalisti pugliesi

Alessio Caliandro è nato a Bari nel 1990 e vive a Milano, dove lavora come copywriter. Il suo romanzo si intitola “La vita segreta delle cose” ed è una storia di formazione ambientata tra la Puglia e la Lombardia, tra il passato e il presente, tra la realtà e l’immaginazione.

Antonio Galetta è nato a Foggia nel 1987 e vive a Roma, dove lavora come insegnante. Il suo racconto si intitola “Il giorno del giudizio” ed è una satira distopica ambientata in un futuro prossimo, in cui la società è dominata da un algoritmo che decide il destino delle persone.

Giuseppe Quaranta è nato a Taranto nel 1985 e vive a Bologna, dove lavora come giornalista. La sua raccolta di racconti si intitola “Le storie che non ti ho raccontato” ed è un viaggio tra le vite di personaggi diversi, legati da un filo invisibile che li porta a confrontarsi con le proprie scelte e i propri sentimenti.

Perché leggere i finalisti pugliesi

I finalisti pugliesi del Premio Italo Calvino rappresentano tre voci originali e diverse della narrativa italiana contemporanea. I loro testi sono capaci di coinvolgere il lettore con stili e tematiche differenti, ma tutti accomunati da una forte capacità di creare mondi credibili e suggestivi, in cui riflettere sul senso della vita, sulle relazioni umane e sul ruolo della letteratura.

I finalisti pugliesi del Premio Italo Calvino rappresentano tre voci originali e diverse della narrativa italiana contemporanea.