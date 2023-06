Incendio di un’auto a Andria

Un’auto è andata in fiamme sulla Strada Provinciale 13 a Andria, causando un momento di panico. L’incendio si è verificato vicino a via Antonio da Villa nel comune di Andria. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e evitare che si propagassero alle zone circostanti. La situazione è stata posta sotto controllo e non sono stati riportati danni aggiuntivi nelle vicinanze. Fortunatamente, non ci sono stati feriti nell’incendio.

