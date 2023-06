“Stavamo dormendo, abbiamo sentito un grande botto”. Tragico incidente di un Flixbus partito da Lecce

Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A16 Canosa-Napoli, nel comune di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. Un autobus della linea Flixbus, partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina con a bordo 38 persone, è finito in una scarpata dopo aver impattato contro alcune auto coinvolte in un tamponamento a catena.

Il bilancio dell’incidente è drammatico: una persona ha perso la vita, uno dei passeggeri delle vetture coinvolte nell’incidente. Inoltre, sono stati contati 14 feriti, due dei quali in condizioni particolarmente gravi. Tre dei feriti sono stati trasportati ad Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altri otto a Benevento. I vigili del fuoco, insieme alle autorità competenti, stanno perlustrando l’area dell’incidente per verificare la presenza di eventuali passeggeri sbalzati fuori dai finestrini.

L’autobus è stato recuperato dai vigili del fuoco di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda in un’operazione coordinata dal comandante provinciale Mario Bellizzi. Nel frattempo, i passeggeri del bus e delle auto coinvolte che non necessitavano di cure mediche sono stati ospitati nella palestra comunale di Grottaminarda.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma si sa che l’autista del bus ha cercato di evitare l’impatto sterzando a sinistra, finendo però nella scarpata. Altre tre vetture che seguivano il pullman sono anch’esse rimaste coinvolte nell’incidente, schiantandosi contro le auto ferme sulla carreggiata.

Tra i passeggeri del bus c’è grande sconcerto e paura. Uno dei giovani passeggeri di Lecce, diretto a Roma, ha raccontato che tutti stavano dormendo quando sono stati svegliati dalla violenta frenata e dall’impatto con le auto. Numerosi passeggeri riportano contusioni e lesioni, ma fortunatamente nulla di più grave.

Le autorità continueranno le indagini per stabilire con precisione la causa dell’incidente e per dare risposte alle famiglie delle vittime e ai feriti. In questa giornata segnata da tragedie, l’incidente sulla A16 rappresenta un duro colpo per tutte le persone coinvolte e per la comunità locale.