Sfida decisiva: Bari-Sudtirol per la promozione in Serie A

Nel match di questa sera al San Nicola, il Bari affronterà il Sudtirol in una sfida che vale tantissimo!

La conferenza stampa pre-partita è stata tenuta dal mister Mignani e dal capitano Di Cesare, evidenziando l’importanza dell’evento e la coesione del gruppo.

Con uno sguardo fiero e determinato, il difensore romano ha dichiarato: “Daremo tutto per passare il turno, per la città e le nostre famiglie. Non sarà facile, ma ce la metteremo tutta. Sono orgoglioso dei miei compagni e se domani ci saranno 50.000 spettatori vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto quest’anno. Vogliamo dare questa gioia alla nostra gente.”

Il tecnico Mignani si è espresso in maniera decisa, mostrando il suo obiettivo unico: “Ho la serenità di pensare che domani si possa ribaltare il risultato. Il morale è quello di una squadra che si è costruita la possibilità di giocarsi una partita che sarà meravigliosa in uno stadio gremito.”

La vittoria diventa quindi l’unico obiettivo per il Bari, una squadra che ha dimostrato di non fallire mai nei momenti decisivi.

Oltre 50.000 persone riempiranno lo stadio, pronte a sostenere Cheddira e i suoi compagni, promettendo di rendere la vita un inferno al Sudtirol. L’unica preoccupazione riguarda le condizioni fisiche non perfette di Folorunsho, anche se si è riunito al gruppo.

Tuttavia, in una partita di vitale importanza come questa, la determinazione e lo sforzo saranno fondamentali, come ha sottolineato il capitano Di Cesare.

La città di Bari è pronta per una notte di passione!