Federalberghi contro la tassa di soggiorno a Bari Su proposta dell’assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci, la giunta comunale barese ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, istituito ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

La città di Bari, negli ultimi anni, è diventata un’importante meta del turismo nazionale e internazionale, come attesta il Report 2015/2021 dell’Osservatorio Turistico Regionale con 916.640 presenze turistiche nel 2019 (di cui 413.661 stranieri) e 624.271 nel 2021 (di cui 237.637 stranieri).

La Federalberghi conferma il suo no alla tassa di soggiorno a Bari, definendola “un’imposta iniqua e inopportuna”.

Il provvedimento, che dovrebbe entrare in vigore a partire da metà luglio, è stato deciso senza “nessun confronto reale con il partenariato sociale”, e senza “nessuna strategia e pianificazione sul turismo a Bari”, denuncia Federalbeghi Bari-Bat.

“Non è cambiato nulla in città – dichiara l’associazione di categoria – l’abusivismo ricettivo continua a contare almeno l’80% del totale, i servizi per i turisti inesistenti, la precaria situazione dei trasporti rimane immutata, e così via“.

“Si tratta di una tassa che penalizzerà le strutture alberghiere ed extra alberghiere legali, provocando degli effetti distorsivi sull’economia turistica della città” dichiara nel comunicato Francesco Caizzi, vice presidente nazionale e leader barese e pugliese della Federalberghi. “Mi preme ricordare al sindaco Decaro – continua – che la propaganda e la retorica unilaterale da one man show non è ascrivibile alla categoria del confronto democratico con tutti i player della filiera del turismo cittadino. Chiedo, pertanto, un confronto pubblico franco e aperto. La pratica del mordi e fuggi (ci sono i turisti e li spolpiamo) non è una visione programmatica e, soprattutto, non è duratura. Valuteremo se esistono le condizioni per impugnare il regolamento. Le nostre indicazioni sono state completamente ignorate, altro che ‘frutto di attività consultiva che ha riguardato le associazioni rappresentative dei titolari di strutture ricettive’, come scrive ambiguamente l’assessore al ramo nel comunicato“.

“Si discriminano – conclude – i quartieri della città: perché, per esempio, un turista che sceglie Palese (che conta ben sei alberghi) dovrebbe pagare lo stesso importo di chi alloggia in centro città? Non trova di certo gli stessi servizi del centro“.