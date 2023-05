Hai figli in scuola superiore e guadagni poco? La Regione Puglia ti aiuta con le borse di studio. Borse di studio per le famiglie a basso reddito con figli nelle scuole superiori pugliesi, finanziate dal FSE e dal Ministero dell’istruzione e del merito.

La Regione Puglia offre borse di studio di circa € 200,00 per le famiglie a basso reddito con figli che frequentano le scuole superiori nell’anno scolastico 2022/2023.

Le borse di studio sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio del Ministero dell’istruzione e del merito.

Novità: soglia ISEE innalzata a € 14.000 per le famiglie numerose con 3 o più figli

Quest’anno c’è una novità: le famiglie numerose con 3 o più figli possono accedere al beneficio se hanno un ISEE fino a € 14.000, invece di € 10.632,94 come prima. Questo amplia il numero dei potenziali beneficiari.

Domande online dal 29/05/2023 al 30/06/2023; erogazione in corso per l’anno scolastico precedente; impegno della Regione Puglia per il diritto allo studio

Le borse di studio sono destinate agli studenti delle classi da I a VI delle scuole superiori pugliesi. Per richiederle, bisogna presentare la domanda online sul sito dal 29/05/2023 al 30/06/2023. Se la domanda è accettata, la borsa di studio verrà erogata tramite bonifico bancario o postale.

Le borse di studio dell’anno scolastico precedente (2021/2022) sono ancora in fase di erogazione, a causa del grande numero di domande ricevute.

La Regione Puglia assicura che tutti i beneficiari riceveranno il contributo previsto

L’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, ha sottolineato l’importanza di questi interventi per contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico e garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti pugliesi, soprattutto quelli in difficoltà economica. Ha anche espresso la sua vicinanza alle famiglie numerose, che hanno ora maggiori possibilità di accedere alle borse di studio.