Lecce – Baschirotto è stato convocato da Mancini in Nazionale

Il calciatore Federico Baschirotto è stato convocato dal CT della Nazionale Roberto Mancini in occasione del pre raduno in preparazione delle gare Final Four Uefa Nations Legaue.

Federico Baschirotto è un talentuoso calciatore italiano. E’ un difensore versatile, in grado di giocare sia come centrale che come terzino. Con la sua potenza e una buona capacità di corsa, dimostra anche un discreto senso del gol. Nel corso della sua carriera, ha sviluppato notevoli abilità nel ruolo di stopper.

La sua avventura nel mondo del calcio ha avuto inizio all’età di soli 5 anni, quando si unì alla squadra giovanile del Nogara. A 12 anni, passò al settore giovanile del Chievo, ma dopo solo un anno decise di fare ritorno al Nogara. Dopo altre due stagioni, nel 2012, si trasferì al Legnago.

La sua prima esperienza nella Serie D avvenne all’età di 17 anni proprio con il Legnago, ma nel 2014 venne tesserato dalla Cremonese. Qui, firmò un contratto quadriennale e fece parte della squadra Berretti. Nel 2015, si trasferì temporaneamente al Seregno, per poi essere prestato anche a Forlì e Cuneo nelle stagioni successive.

Nel 2018, Baschirotto si unì alla Vigor Carpaneto, facendo ritorno alla quarta serie del calcio italiano. Nel 2019, fece nuovamente il salto in Serie C con la Viterbese, dove si mise in mostra come uno dei difensori più talentuosi del campionato. Nel luglio 2021, fu acquistato dall’Ascoli, con cui firmò un contratto biennale e disputò il campionato di Serie B 2021-2022, segnando ben quattro gol.

Il 12 luglio 2022, Baschirotto fu ceduto al Lecce, una squadra che aveva ottenuto la promozione in Serie A. Il suo debutto nella massima serie avvenne il 13 agosto seguente, nella partita casalinga contro l’Inter, che si concluse con una sconfitta per 1-2. Il 9 novembre segnò il suo primo gol in Serie A, aprendo le marcature nella vittoria per 2-1 contro l’Atalanta.