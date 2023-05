Bari-Presunta truffa ai danni della Regione Puglia!

La Procura di Bari ha avanzato cinque richieste di condanna e due di assoluzione nel processo abbreviato che sta cercando di far luce sulla presunta truffa da 23 milioni di euro ai danni della Regione.

Si tratta di compensi legali pagati dall’ente per migliaia di contenziosi relativi a indennizzi in agricoltura dal 2006 al 2019.

Il procedimento, che ha coinvolto complessivamente 21 persone, ha visto il pubblico ministero Francesco Bretone difendere le posizioni dei sette imputati che hanno scelto il rito abbreviato.

In particolare, ha chiesto la condanna per Oronzo Pedico, Alessandro Calia, Francesca Pascazio, Anna Latrofa e Ferdinando Potenza, ma non ha quantificato le pene.

Vicende simili sono state contestate a vari avvocati di diversi studi legali e a dipendenti del Tribunale di Bari. L’indagine della Guardia di Finanza, chiamata “Leguleio“, è partita dai rilievi del presidente della Regione, Michele Emiliano, nel maggio del 2018 e, nel dicembre del 2020, ha portato all’arresto di sei persone.

Le arringhe difensive sono iniziate e si concluderanno il 28 settembre, data in cui saranno definiti anche i patteggiamenti.