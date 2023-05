Giornata di lutto nazionale – le bandiere della Regione Puglia sono si sono abbassate a mezz’asta, in segno di grande cordoglio e vicinanza ell’Emilia Romagna. In memoria delle persone che hanno perso la vita nell’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che il 24 maggio sia una giornata di lutto nazionale. In segno di rispetto e solidarietà, le bandiere della Regione Puglia sono state abbassate a mezz’asta nelle sedi di via Gentile e di lungomare Nazario Sauro a Bari.

Il presidente della Regione Puglia ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite dal disastro naturale. Ha anche ringraziato le forze dell’ordine, i volontari e i soccorritori che stanno operando sul territorio per garantire la sicurezza e l’assistenza ai cittadini. Ha infine sottolineato l’importanza della solidarietà nazionale e della prevenzione dei rischi idrogeologici per evitare che si ripetano tragedie simili in futuro.