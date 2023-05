Ospedale Monopoli-Fasano, spento incendio divampato E’ stato spento velocemente, nel giro di pochi minuti, l’incendio divampato stamane, poco dopo le ore 12, sul piano coperture del nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Le fiamme sono state spente dalla squadra antincendio presente in cantiere e non hanno provocato alcun ferito, anche grazie alla tempestiva applicazione del piano emergenze da parte di tecnici e operai. I vigili del fuoco sono giunti sul posto quando l’incendio era stato già estinto.

Lo comunica il Consigliere Regionale e presidente della Commissione bilancio e programmazione Fabiano Amati. “Tutto rientrato, per fortuna, senza danni – si legge in una nota – così è stato riferito dalla direzione lavori e dal RUP. Ringrazio tutto il personale dell’impresa che prontamente si è dedicato per far rientrare l’emergenza, utilizzando i sistemi interni di spegnimento. Chiedo a tutti di avere massima prudenza e vigilare attentamente sulla salvaguardia del cantiere e dell’immobile, perché non possiamo permetterci di aggiungere ritardo a quello clamoroso già accumulato. È questione di vita“.

Da una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate sul solaio, per cause ancora ignote, intaccando le guaine di copertura e alcuni frangisole.

In queste ore i tecnici stanno procedendo alla puntuale verifica e quantificazione dei danni ma, fortunatamente, l’idoneità dei materiali e la qualità della posa in opera hanno comunque impedito che fossero ingenti.