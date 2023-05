Taranto –  Settimana della Legalità al Galilei

Come ogni anno si celebra la settimana della legalità, legata alla data del 23 Maggio (strage di Capaci in cui perse la vita il magistrato Giovanni Falcone).

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone nata per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, chiede a tutte le scuole di impegnarsi a ricordare la lotta contro tutte le mafie, di realizzare iniziative di educazione alla legalità, per trasmettere ai cittadini di oggi e di domani il ricordo di due uomini, due eroi.

“In questo viaggio inseriamo anche un eroe che ci tocca da vicino: il capitano Giusti a cui la nostra scuola è intitolata – spiega la dirigente scolastica Antonietta Iossa -. Oggi con Carmine Carlucci pres. Comitato Qualità della vita, il dott. Claudio Confessore ammiraglio di divisione, Antonio Fornaro cultore delle tradizioni e Cataldo Sferra cultore della tarentinità abbiamo ripercorso dei momenti della prima guerra mondiale, conoscendo un po’ più da vicino un eroe della nostra terra”.

Partendo dalla Costituzione, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, hanno potuto infatti godere di una lezione di storia ed educazione civica toccando con mano documenti del tempo e scoprendo delle piccole chicche sulla storia di Taranto, importanti per i giovani studenti che possono trovare degli stimoli fondamentali nella loro crescita come cittadini.