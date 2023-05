Lo psicologo di base sarà presto realtà anche in Puglia

Con la recentissima approvazione della legge regionale di istituzione della figura dello psicologo di base, è stata avviata un’importante iniziativa per rispondere ai bisogni assistenziali dei cittadini pugliesi con l’obiettivo primario di prendersi cura delle persone e in particolare della loro salute relativamente agli aspetti psicologici.

L’assessorato ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci esprime il proprio plauso per l’iniziativa regionale, quale esempio di buona politica che si mette in ascolto della comunità e concilia buone prassi mutuandole anche dalle situazioni emergenziali, come la pandemia.

«Sono fermamente convinta che la legge potrà darà un importante contributo – le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – anche e soprattutto ai bambini e agli adolescenti che mostrano, in questo complesso momento, una sempre maggiore esigenza di aiuto, anche psicologico. Il benessere psicologico è necessità, ma anche diritto che non può essere legato alle possibilità economiche dei cittadini. Non appena noti, saranno forniti tutti i dettagli utili per l’accesso al servizio».