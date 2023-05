Taranto – Al Teatro Fusco protagonista il rap di Motus

Il giovane cantautore tarantino, una delle rivelazioni del bando “Emergenze Musicali”, si esibirà venerdì 26 maggio

L’assessore Marti: «Un altro profilo interessante lanciato dalla nostra città»

Una musica capace di raccontare una generazione, spaziando tra sonorità, stili e generi diversi. Sarà Motus, giovane cantautore nato a Taranto, che si esibirà venerdì 26 maggio alle ore 21.00 sul palco del Teatro comunale Fusco. Motus è fra i tre vincitori del bando “Emergenze Musicali”, presentato circa sei mesi e che a febbraio ha svelato i suoi risultati, dopo aver fatto registrare un gran numero di adesioni da parte di band e giovani cantanti.

Scopo della speciale iniziativa messa in campo dall’Amministrazione cittadina, insieme al Teatro comunale Fusco e col supporto del Teatro Pubblico Pugliese, è concedere la possibilità a solisti e gruppi della Città dei Due Mari di potersi ritagliare un piccolo momento di notorietà.

Motus, aka Mattia Perelli nasce a Taranto nel 2001, e sin da piccolo si appassiona al rap italiano. Il suo primo album, “Dreamcatcher” esce nel 2019, e ospita diverse collaborazioni con artisti locali. Nel 2021 vince il primo premio al Fragola Music Contest e partecipa al talent X-Factor. Nel 2022 il suo brano “Pandora” gli vale un posto tra i venti vincitori di Area Sanremo, il concorso che apre le porte del Festival della Canzone Italiana ai giovani.

«Si tratta di uno dei profili più interessanti della nostra città, che non vediamo l’ora di vedere sul palco del Teatro comunale Fusco – ha commentato l’Assessore Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti –. Con lui si concludono le esibizioni dei vincitori di “Emergenze Musicali” e non si può non fare un bilancio di questa importante misura che, oltre ad aver accolto una grandissima partecipazione dai nuovi cantanti tarantini, ha permesso ai Mangrovia Twang, ai Wolf&Foxx e ora anche a Motus di avere un palcoscenico unico, quello di uno storico teatro come il Fusco. Questo bando ci ha portato tante soddisfazioni e naturalmente non smetteremo di incoraggiare l’arte, e quindi la musica, anche nelle giovani generazioni».

«Taranto si conferma ricca di talenti – le parole del direttore del Teatro comunale Fusco, Michelangelo Busco –, con “Emergenze Musicali” diamo loro l’opportunità di mettersi in mostra e siamo felici del successo che questo bando ha riscosso».

Per acquistare i biglietti visitare il sito Vivaticket al seguente link https://bit.ly/3JJyOTv. I giornalisti che volessero richiedere l’accredito sono pregati di farlo entro e non oltre giovedì 25 maggio, rivolgendosi al numero 3208221720.