I 100 anni in una mostra per l’Aeronautica

L’aeronautica Militare Italiana quest’anno compie 100 anni. Fu formalmente costituita il 28 marzo del 1923 con un decreto di re Vittorio Emanuele III. Per festeggiare il centenario, l’Aeronautica Militare ha programmato una serie di iniziative, come quella prevista a Taranto il 28 marzo, alle ore 9.00, presso la Scuola Volontari dell’A.M., con il suo Comandante il Col. Claudio Castellano, che ha organizzato alcuni eventi commemorativi. In particolare, il momento istituzionale più significativo sarà la cerimonia dell’alzabandiera solenne che vedrà la partecipazione di alcune scolaresche e l’esibizione dell’orchestra e coro del Liceo Statale Archita.

La giornata sarà inoltre arricchita da una mostra storico/fotografica allestita per l’occasione nell’hangar di questa Scuola e altri momenti.

Onore agli uomini e donne dell’Arma azzurra impegnati da sempre al servizio dell’Italia !