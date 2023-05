Bari, in vista dei playoff quanti dubbi per mister Mignani!

La squadra di calcio del Bari si sta preparando per la doppia sfida di semifinale playoff, che si terrà il 29 maggio.

Al momento, non è ancora chiaro se dovrà affrontare Sudtirol o Reggina, ma il tecnico Mignani si sta preparando per un intenso lavoro sul campo. Tuttavia, ci sono almeno tre nodi da sciogliere prima di poter affrontare la partita.

Il primo riguarda la fascia destra, con la scelta tra dare fiducia a Dorval o arretrare Molina. Il secondo è il centrocampo, che dipenderà dalle condizioni di salute di Maiello e Folorunsho. Infine, c’è la questione delle posizioni in attacco da stabilire.

La squadra del Bari è concentrata e determinata a fare il massimo per raggiungere l’obiettivo dei playoff. Non sarà facile, ma ogni giocatore è pronto a dare il massimo, con il supporto dei tifosi che non vedono l’ora di vedere la loro squadra in campo.

Tuttavia, la strada sarà impegnativa e la squadra dovrà dimostrare grande tenacia e determinazione per poter vincere. Ci sono molte aspettative per il futuro della squadra e ogni giocatore è chiamato a fare la sua parte per portare a casa la vittoria.

Non ci resta che attendere il 29 maggio per vedere la squadra del Bari in azione. La città è pronta a tifare per la propria squadra del cuore e a sostenere ogni giocatore, nella speranza di raggiungere l’ambita finale dei playoff.