Le api: piccoli eroi che fanno la differenza per il nostro pianeta. La Giornata mondiale delle api è una giornata internazionale che si celebra il 20 maggio di ogni anno. Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Nel 2018 l’ONU ha istituito questa giornata internazionale dedicata alle api.

Le api sono importantissime per l’ecosistema perché svolgono un ruolo fondamentale nell’impollinazione delle piante. Sono insetti impollinatori, cioè permettono l’impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti, trasportando il polline da un fiore all’altro. Grazie alle api, molte specie di piante vengono impollinate nei boschi, nelle praterie e in una serie di altri ecosistemi, permettendo la formazione di frutti che serviranno da alimento per molti altri animali.

Le api sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Senza l’apporto delle api, così come degli altri animali impollinatori, moltissime specie vegetali scomparirebbero causando, a catena, l’estinzione di diverse specie animali, compreso probabilmente l’uomo. Le api sono importantissime per il nostro ecosistema perché hanno un ruolo cruciale per il mantenimento della biodiversità.

Conoscere la vita delle api è importante per comprendere le meraviglie della ‘bee economy’, un settore del Made in Italy sempre più importante per la difesa della biodiversità e l’offerta di alimenti sani e naturali. Toccare con mano il lavoro delle api ci permette di apprezzare il loro ruolo fondamentale nell’ecosistema e nella produzione di cibo.

Producono il miele. Il miele è un prodotto naturale dolce prodotto dalle api quando raccolgono il nettare dai fiori e lo trasformano attraverso un processo di rigurgito e evaporazione. Le api immagazzinano il miele nei loro alveari come fonte di cibo per l’inverno.

Il miele ha molti benefici per la salute dell’uomo. Alcuni dei benefici del miele includono:

Aiuta a prevenire il cancro: per la presenza di flavonoidi e altri antiossidanti, il miele riduce i rischi di cancro e di malattie cardiache;

Riduce le ulcere e gli altri disordini gastrointestinali: grazie alla sua azione antibatterica, il miele è efficace contro ulcere e infezioni gastrointestinali;

Migliora le prestazioni fisiche: sin dall’antichità, gli atleti e i soldati erano soliti mangiare del miele per ottenere risultati migliori nelle gare e in battaglia;

Riduce la tosse e il mal di gola: il miele è un ottimo rimedio naturale contro la tosse e le infezioni delle vie aeree superiori;

Favorisce la guarigione delle ferite: applicare del miele su piccole ferite, ne accelera il fisiologico processo di cicatrizzazione;

È un probiotico: alcune varietà di miele si sono dimostrate ricche di batteri che fanno bene alla salute del corpo;

Contrasta l’invecchiamento della pelle: le proprietà battericide del miele sono particolarmente utili per la pelle.

Le api in Puglia sono fondamentali per l’economia, l’ambiente e la salute. I cambiamenti climatici hanno un impatto sulla vita delle api e sulla produzione di miele. La guerra sui consumi delle famiglie può influenzare la salute delle api e la loro capacità di produrre miele. È importante monitorare i dati e analizzare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla vita delle api per garantire la loro sopravvivenza e la produzione di miele in Puglia.

Ci sono molti modi per aiutare a salvare le api e proteggere il loro habitat. Alcuni modi per aiutare le api includono:

Piantare fiori che piacciono alle api: tra le maggiori minacce per le api c’è la mancanza di fiori da cui prelevare il prezioso nettare;

Piantare alberi per le api;

Non usare fertilizzanti e prodotti chimici;

Scegliere prodotti locali;

Dare da bere alle api;

Scegliere un prato “selvatico” al posto del prato inglese;

Piantare una siepe al posto di una recinzione;

Costruire un hotel degli insetti.

Inoltre, è importante evitare le monocolture e favorire la biodiversità, evitare l’uso dei pesticidi e piantare le piante “amiche” delle api.