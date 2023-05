Bari, Amtab derubata di 5000 euro

Una mattina di ordinaria amministrazione all’ufficio dell’Amtab ha portato alla luce un’improvvisa scomparsa di denaro contante.

Il ragioniere ha aperto l’armadio e la cassaforte, sorprendendosi per la mancanza di circa 5000 euro, senza trovare nessun segno di effrazione. Il responsabile dell’azienda ha prontamente dato l’allarme e ha denunciato il furto alla Polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, i quali hanno subito iniziato un’indagine approfondita sul caso.

Gli investigatori della Polizia Scientifica hanno effettuato un controllo con i raggi-x in cerca di impronte e possibili tracce biologiche, mentre le testimonianze dei presenti e le registrazioni delle telecamere esterne sono state acquisite per aiutare nelle indagini.

In questo momento, non ci sono ancora notizie circa i responsabili del furto all’ufficio dell‘Amtab, ma la Polizia si sta adoperando per risolvere questo spiacevole episodio e fare in modo che i colpevoli vengano portati nei luoghi consoni.