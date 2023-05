Orchestra Magna Grecia – Il Mito della Taranta

Il Mito della Taranta

Previsto mercoledì scorso, il concerto era stato annullato a causa del maltempo. Evento-simbolo di terra antica, miti e leggende. Orchestra della Magna Grecia e WakeUp Gospel Project diretti dal Maestro Graziano Leserri. In collaborazione con Capitolo Metropolitano, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Camera di Commercio e l’ICO Magna Grecia. Prenotazione gratuita su eventbrite

Si terrà sabato 13 maggio alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto “Il Mito della Taranta”, concerto in un primo momento previsto mercoledì scorso all’interno dei festeggiamenti di San Cataldo e rinviato a causa del maltempo. “Il Mito della taranta”, programma musicale con l’Orchestra della Magna Grecia e il WakeUp Gospel Project, sarà diretto dal Maestro Graziano Leserri. Il pubblico potrà assistere al concerto, gratuito, mediante prenotazione obbligatoria utilizzando esclusivamente la piattaforma eventbrite.

Il concerto che ha come tema il simbolo di una terra antica, è realizzato in collaborazione con Capitolo Metropolitano, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Camera di Commercio e l’Istituzione Concertistica Orchestrale Magna Grecia, con un particolare ringraziamento rivolto ad attività, istituti e associazioni del territorio intervenuti a sostegno dell’evento: BCC Banca di Credito cooperativo, Confindustria Taranto, Conad, Confcommercio, Interfidi, Teleperformance, Comes, Ance, Port Network Authorithy, Cassa edile, Formedil CPT, Kyma Mobilità, Kyma Servizi, Centro commerciale Porte dello Jonio, Centrale del latte Puglia.

La taranta, simbolo di una terra antica, insieme di miti e leggende, è anche storia, religione e simbologia. La taranta è la nostra terra, luogo in cui nei secoli si sono avvicendati popoli diversi, contaminazioni culturali, cambiamenti epocali.

Ma nel presente i relitti del passato rimangono sempre, mutati e modernizzati. E’ quello che è successo al fenomeno del tarantismo, pratica coreutico-musicale che serviva ad esorcizzare gli sfortunati pizzicati dalla tarantola.

A concedere la grazia finale era San Paolo, protettore delle tarantate; durante il rito i soggetti spesso si fermavano per dialogare con lui, supplicandolo di mettere fine alle loro pene, liberandole dal veleno della taranta. Un rito che per secoli è stato una pratica di liberazione è ora diventato danza e poesia, la pizzica tarantata, che allieta le feste e le sagre di paese.

