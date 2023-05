Michele Emiliano fai qualcosa! Prezzi degli affitti alle stelle a Bari

LINK Bari, il sindacato studentesco che rappresenta con accesa passione politica e sociale gli studenti , ha messo in scena questa mattina in Piazza Cesare Battisti, un flash-mob in stile Monopoly con tessere e un dado gigantesco come sussidio per rappresentare la compravendita degli immobili che in questo dato periodo sta appunto prendendo la conformazione di un gioco da tavola.



Su Bari è necessario implementare il numero di posti alloggio disponibili per gli studenti fuorisede .



Il Monopoly, famoso gioco da tavola ,come allegoria per raccontare i numerosi problemi che gli studenti devono quotidianamente affrontare in cerca di un posto letto in una singola o doppia .



L’aumento dei prezzi dei fitti ,schizzato vorticosamente alle stelle, permette solo ai ceti più abbienti e facoltosi di trovare casa per poter frequentare le lezioni universitarie.



Il flash- mob di Link fatto con la metafora del gioco da tavola e con l’ausilio di cartelle e striscioni è idiosincratico nei confronti di questo sistema speculativo e richiede a Regione e Governo delle contromisure per circoscrivere questo ineffabile fenomeno.



Questo è il secondo gesto eclatante dopo che gli studenti nella giornata di ieri si sono accampati dinnanzi all’ingresso di via Nicolai.